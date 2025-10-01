Ядерні підводні човни для постів на X: Медведєв відреагував на слова Трампа

Заступник глави російської ради безпеки Дмитро Медведєв відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який заявив, що відправляв до берегів РФ атомні підводні човни.

Про це Дмитро Медведєв написав у мережі X.

Медведєв, якого напередодні Трамп назвав тупим, спробував поглузувати із заяв президента США, який зазначив, що відправив атомні підводні човни до узбережжя РФ.

“Новий епізод трилера “Ядерні підводні човни для постів на X”. Трамп знову згадав про підводні човни, які він нібито “відправив до російських берегів”, наполягаючи, що вони “дуже добре заховані”. Як то кажуть, важко знайти чорного кота в темній кімнаті, особливо якщо його там немає”, – написав Медведєв.

Напередодні, 30 вересня, під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії Трамп заявив, що сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що той “погано виглядає”, а главу російської ради безпеки Дмитра Медведєва назвав “дурним”.

“Російська Федерація нещодавно трохи нам погрожувала. І я відправив туди атомні підводні човни – найсмертоноснішу зброю, яку коли-небудь створювали. Я зробив це, тому що він згадав слово “атомний”. Це був дурний чоловік, який працював на Путіна. І я відправив один або два підводні човни до узбережжя Російської Федерації. Просто для підстраховки. Ми не можемо дозволити людям легковажно вживати це слово”, – сказав Трамп.