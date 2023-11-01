Син Пригожина очолив оновлену ПВК “Вагнер”

Після того, як збройне формування російських найманців ПВК “Вагнер” стало підрозділом Росгвардії, його ватажком став Павло Пригожин. Син загиблого Євгена Пригожина у такий спосіб намагається “зберегти бренд”.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на інформацію, оприлюднену представником цього формування в Пермському краї.

За його словами, уся структура цього підрозділу залишається незмінною, але місце базування буде змінено. “База “Вагнера” перебуватиме на території Ростовської області”, — йдеться у повідомленні.

Раніше телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ” повідомив, що 25-річний Павло Пригожин веде переговори про перехід найманців ПВК під контроль Росгвардії, аби “зберегти бренд та активи”.

Також стало відомо, що “група Вагнера” відновила прийом на контрактну службу для відправлення на війну в Україну та інші країни. Претенденти не повинні мати непогашеної судимості, а також перебувати в розшуку, під наглядом поліції або підпискою про невиїзд. При цьому у “Вагнері” наголосили, що особи, які перейшли з групи до структур Міноборони та підконтрольних йому “добровольчих загонів”, назад не приймаються.