Путін заявив, що Пригожин  загинув від вибуху гранати в салоні літака

Російський президент Володимир Путін заявив, що у тілах засновника “ПВК Вагнер” Євгена Пригожина та інших пасажирів літака, який упав у Тверській області 23 серпня, виявили фрагменти гранат, а зовнішнього впливу на літак не було.

Про це заявив Путін на “Валдаї”, слова якого передають російські ЗМІ

За словами Путіна, про це йому доповів керівник слідчого комітету за результатами експертизи.

Він зазначив, що слідство у справі про аварії приватного літака Пригожина ще не завершено. За його словами, експертиза на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у крові загиблих не проводилася, але, вважає Путін, її треба провести.