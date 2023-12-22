Патрушев причетний до вбивства Пригожина – WSJ

Вбивство засновника групи бойовиків “Вагнер” Євгенія Пригожина в Москві готували два місяці, його схвалив секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, стверджує “The Wall Street Journal”.

Про це пише видання “The Wall Street Journal“, яке говорило з представниками західних і російських спецслужб, а також колишніми чиновниками Кремля

“Вбивство польового командира готувалося два місяці і було схвалено найстарішим союзником і довіреною особою президента Росії Володимира Путіна, колишнім шпигуном Миколою Патрушевим, як стверджують західні розвідники і колишній російський офіцер розвідки. Про роль Патрушева в реалізації плану вбивства Пригожина раніше не повідомлялося (…).

На початку серпня, коли більша частина Москви пішла у відпустку, Патрушев у своєму кабінеті в центрі Москви віддав наказ своєму помічникові приступити до підготовки операції з ліквідації Пригожина, розповів колишній російський розвідник. Пізніше Путіну показали плани, і він не заперечував, стверджують західні спецслужби.

Кілька тижнів по тому, після свого турне по Африці, Пригожин чекав у московському аеропорту, поки інспектори з безпеки закінчували перевірку літака. Саме під час цієї затримки під крило літака була закладена невелика бомба, стверджують представники західних спецслужб”.

“The Wall Street Journal” розкопав нові подробиці про заколот і вбивство Пригожина, а також про роль Патрушева у відновленні влади Путіна над все більш нестабільною Росією, поговоривши з західними спецслужбами, колишніми співробітниками американських і російських служб безпеки та розвідки, а також колишніми чиновниками Кремля.

Видання пише, що наприкінці серпня 2023 року на злітній смузі московського аеропорту Пригожин чекав на своєму літаку Embraer Legacy 600 на завершення перевірки безпеки перед зльотом. Він прямував додому в Санкт-Петербург з 9 іншими людьми на борту. Через затримку ніхто в салоні літака не помітив невеликий вибуховий пристрій під крилом. Коли літак нарешті злетів, він близько 30 хвилин піднімався на висоту 28 000 футів, перш ніж крило розірвалося, і літак по спіралі впав на землю. Всі 10 осіб загинули.

Через кілька годин після інциденту європеєць, який займався збором розвідувальної інформації і підтримував таємний канал зв’язку з Кремлем, побачивши новини про катастрофу, запитав тамтешнього чиновника про те, що сталося.

“Його треба було прибрати”, – без вагань відповів кремлівський чиновник.

Маючи десятки тисяч військових і прибуткові операції з видобутку золота, деревини та алмазів в Африці, Пригожин керував багатомільярдною імперією за океаном, але в Росії і на полі бою в Україні його публічна конфронтація з вищим військовим керівництвом через зброю і постачання поставила його на шлях зіткнення з Кремлем.

Коли наприкінці червня це вилилося у відкритий заколот проти російського військового командування зі збройним походом на Москву 25 тисяч бійців і танків “Вагнера” – Патрушев втрутився, побачивши можливість усунути Пригожина назавжди.

За даними WSJ, Патрушев давно попереджав Путіна, що залежність Москви від “Вагнера” в Україні дає Пригожину завеликий політичний і військовий вплив, який загрожує Кремлю.

Як пише видання, Патрушев почав попереджати Путіна про Пригожина в літні місяці 2022 року, але попередження залишалися глухими, поки “Вагнер” досягав успіхів на полі бою.

Ситуація змінилася, коли Пригожин зателефонував Путіну і в грубій формі поскаржився на брак припасів, розповів колишній офіцер російської розвідки, який підтримує зв’язки з людьми, наближеними до Путіна і Патрушева.

За словами колишнього агента, ця розмова відбулася в жовтні з іншими співробітниками офісу, в тому числі з Патрушевим, який чув, як колишній кейтеринговий оператор (Пригожин) лаяв президента. Пізніше Патрушев використав цей дзвінок як причину для того, щоб Путін дистанціювався від нього: “Польовий командир став небезпечним, він не поважає авторитет Кремля”.

До грудня стало зрозуміло, що Патрушев переміг. Навіть коли Пригожин публічно нарікав на військових і брак постачання, Путін його ігнорував. Дзвінки залишалися без відповіді.

На початку червня Кремль фактично оголосив про плани ліквідувати “Вагнера” як бойову силу в Україні, наказавши його бійцям зареєструватися в Міністерстві оборони Росії.

23 червня Пригожин підняв заколот, направивши найманців “Вагнера” на Ростов-на-Дону і на Москву. Доки Путін був на віллі далеко від столиці, Патрушев взяв на себе керівництво, організувавши шквал телефонних дзвінків, щоб переконати Пригожина відступити, згідно з оцінками західних розвідок і за словами колишнього російського розвідника.

Патрушев попросив офіцерів, які симпатизують Пригожину, спробувати достукатися до нього. П’ять дзвінків Пригожину з Кремля залишилися без відповіді.

Патрушев також шукав посередників, дзвонив до урядів Казахстану і Білорусі. Білоруський президент Олександр Лукашенко погодився допомогти: він телефонував Пригожину кілька разів протягом понад 6 годин і передавав повідомлення між польовим командиром і Москвою. Лукашенко передав пропозицію, озвучену Патрушевим: якщо Пригожин розверне свої війська, його людям дозволять відступити до Білорусі.

За добу заколот Пригожина закінчився, але Кремль поквитався з ним, хоч і мало що зробив публічно, щоб обмежити життя Пригожина.

Керівник “Вагнера” літав до Африки, міг продовжувати працювати в Санкт-Петербурзі і по всій Росії, але був обережним, розповів Максим Шугалей, який працював на Пригожина в аналітичному центрі.

“Він знав, що у нього є вороги і що з ним може щось статися, але, наскільки він був зацікавлений, він дотримувався угоди”, – сказав Шугалей.

На думку колишнього працівника ЦРУ Моуатта-Ларссена, план Путіна полягав у тому, щоб “змусити мерця ходити, щоб вони могли продовжувати з’ясовувати, що сталося”, шукаючи спільників Пригожина.

Літак Пригожина розбився біля села Куженкіно. На відеозаписах очевидців видно, що після вибуху з неба впав літак з відірваним крилом. За кілька днів російські ЗМІ повідомили, що експертиза ДНК підтвердила, що в авіакатастрофі загинув Пригожин і командир групи “Вагнера” Дмитро Уткін. Серед загиблих були і два пілоти та бортпровідниця.

WSJ зазначає, що 72-річний Патрушев допоміг Путіну взяти владу під свій контроль напередодні президентських виборів 2024 року, а “його роль у деяких темних сторінках президентства Путіна підкреслює часто смертельні наслідки для тих, хто потрапляє в поле зору Кремля”.