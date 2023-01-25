Під Бахмутом загинув володар Кубка світу з ММА

У боях з російськими загарбниками під Бахмутом Донецької області загинув український боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під позивним “Небезпечний”.

Про це повідомила Національна федерація ММА України.

“Вихованець БК “Фенікс” м.Київ, володар Кубка світу з ММА, віце-чемпіон Європи з ММА та багаторазовий чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 52,2 кг. Він був душею компанії, надійною підтримкою для всіх, мав чудове почуття гумору. Щирі співчуття рідним та близьким”, – йдеться в повідомленні.

“Срібло” чемпіонату Європи з ММА Костриця завоював в Римі 2019 року. А 2021 року він став володарем Кубка світу зі змішаних єдиноборств у вазі 52 кг у Празі. На тому турнірі в Чехії збірна України була найкращою в молодіжному командному заліку і третьою – в дорослому.