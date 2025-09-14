Колишній голова КМДА отримав підозру за рішення повністю зупинити метро під час Революції Гідності

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові Київської міської державної адміністрації Володимиру Макеєнку через безпрецедентне рішення зупинити роботу всього столичного метрополітену у лютому 2014 року. Про це інформує LIGA.net з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року, діючи за змовою з тодішнім керівництвом СБУ, Макеєнко підписав розпорядження про закриття всіх станцій метро «у зв’язку з терористичною загрозою». У результаті підземний транспорт у Києві не працював з 16:05 18 лютого до 17:05 20 лютого, що фактично заблокувало доступ громадян до центральної частини міста в розпал протестів.

Реклама

Реклама

Розслідування встановило, що контроль за виконанням наказу здійснювали працівники СБУ, які перебували в кабінеті чергового метрополітену. Зупинка метро призвела до транспортного колапсу: місто опинилося у заторах, зупинки громадського транспорту були переповнені, а кияни не могли дістатися додому.

Макеєнку інкримінують низку статей Кримінального кодексу, зокрема незаконне перешкоджання проведенню мирних зібрань, блокування транспортних комунікацій та перевищення влади, вчинене групою осіб.

Колишній чиновник у 2005–2014 роках був членом Партії регіонів і вважався наближеним до тодішнього президента Віктора Януковича, який у січні 2014 року призначив його керувати столицею.