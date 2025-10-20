Харківобленерго закликало мешканців області до 15:00 зменшити споживання електроенергії

АТ “Харківобленерго” звернулося до жителів Харкова та Харківської області із проханням максимально обмежити споживання електроенергії до 15:00.

Енергетики просять тимчасово вимкнути непотрібне освітлення та електроприлади, а також не вмикати одночасно кілька потужних пристроїв.

У компанії подякували споживачам за розуміння та підтримку під час вимушених відключень і наголосили, що разом з харків’янами вже не раз долали складні періоди.

«Ми відчуваємо, що всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло. Тримаймо наш енергетичний фронт. Вистоїмо!», – зазначили в “Харківобленерго”.