        Суспільство

        На Харківщині введено графік погодинних відключень

        Віктор Алєксєєв
        30 Жовтня 2025 08:48
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото “Херсонобленерго”
        Ілюстративне фото / Фото “Херсонобленерго”

        У Харківській області графіки аварійних відключень замінено на графіки погодинних вимкнень, повідомили у Харківобленерго.

        Відповідно до команди НЕК “Укренерго” для стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:

        08:00-10:00 – 1,5 черги,
        10:00-14:00 – 1 черга
        14:00-19:00 – 2 черги.

        Реклама
        Реклама

        Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

        1.1 14:00-16:00
        1.2 14:00-16:00
        2.1 14:00-16:00
        2.2 14:00-16:00
        3.1 16:00-19:00
        3.2 8:00-10:00, 16:00-19:00
        4.1 8:00-10:00
        4.2 8:00-10:00
        5.1, 5.2 не вимикаються
        6.1 10:00-14:00
        6.2 10:00-14:00

        “ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ з 08:00 до 19:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП)”, – підкреслили в “Харківобленерго”.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини