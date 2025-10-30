На Харківщині введено графік погодинних відключень

У Харківській області графіки аварійних відключень замінено на графіки погодинних вимкнень, повідомили у Харківобленерго.
Відповідно до команди НЕК “Укренерго” для стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:
08:00-10:00 – 1,5 черги,
10:00-14:00 – 1 черга
14:00-19:00 – 2 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 14:00-16:00
1.2 14:00-16:00
2.1 14:00-16:00
2.2 14:00-16:00
3.1 16:00-19:00
3.2 8:00-10:00, 16:00-19:00
4.1 8:00-10:00
4.2 8:00-10:00
5.1, 5.2 не вимикаються
6.1 10:00-14:00
6.2 10:00-14:00
“ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БІЗНЕСУ з 08:00 до 19:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП)”, – підкреслили в “Харківобленерго”.