БЕБ у Києві викрило мережу незаконного продажу електронних сигарет на понад 8,5 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві припинили діяльність організованої групи, яка займалася зберіганням та роздрібним продажем контрафактних електронних сигарет і рідин до них. Про це повідомили у БЕБ.

БЕБ вилучило підроблених електронок на понад 8,5 млн грн / Фото: БЕБ

За даними слідства, учасники схеми продавали підакцизні товари без дозвільних документів і ліцензій через мережу торгових точок на території Києва.

Під час проведення 11 санкціонованих обшуків у місцях реалізації детективи вилучили велику кількість контрафактної продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 8,5 мільйона гривень.

Реклама

Реклама

Наразі призначено проведення судових експертиз. Слідчі дії тривають — встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та адміністрування незаконного бізнесу.