        Суспільство

        Атака Івано-Франківщини: що відомо

        Віктор Алєксєєв
        30 Жовтня 2025 09:18
        читать на русском →
        Івано-Франківськ. Ілюстративне фото / Фото pravda.if.ua
        Івано-Франківськ. Ілюстративне фото / Фото pravda.if.ua

        Удосвіта 30 жовтня російські війська завдали комбінованого удару дронами та ракетами по Івано-Франківщині. В місті та області було чутно звуки вибухів — працювали підрозділи протиповітряної оборони, повідомляє Суспільне Івано-Франківськ.

        “На території Івано-Франківської громади все спокійно. Пошкоджень нема. Водопостачання і включення теплопостачання працює без перебоїв”, — повідомив Руслан Марцінків.

        Також міський голова додав, що можуть бути перебої зі світлом.

        Реклама
        Реклама

        Після атаки РФ у Бурштині немає гарячої води та централізованого опалення, повідомила кореспондентка Суспільного.

        З 8:00 на Івано-Франківщині запровадили графіки погодинних вимкнень електроенергії та обмеження потужності для підприємств.

        Станом на 7:00 30 жовтня мережі “Прикарпаттяобленерго” працюють, контрольні показники — в межах норми. Графіки аварійних вимкнень наразі теж не введені, повідомили Суспільному в енергетичній компанії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини