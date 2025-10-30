Атака Івано-Франківщини: що відомо

Удосвіта 30 жовтня російські війська завдали комбінованого удару дронами та ракетами по Івано-Франківщині. В місті та області було чутно звуки вибухів — працювали підрозділи протиповітряної оборони, повідомляє Суспільне Івано-Франківськ.

“На території Івано-Франківської громади все спокійно. Пошкоджень нема. Водопостачання і включення теплопостачання працює без перебоїв”, — повідомив Руслан Марцінків.

Також міський голова додав, що можуть бути перебої зі світлом.

Після атаки РФ у Бурштині немає гарячої води та централізованого опалення, повідомила кореспондентка Суспільного.

З 8:00 на Івано-Франківщині запровадили графіки погодинних вимкнень електроенергії та обмеження потужності для підприємств.

Станом на 7:00 30 жовтня мережі “Прикарпаттяобленерго” працюють, контрольні показники — в межах норми. Графіки аварійних вимкнень наразі теж не введені, повідомили Суспільному в енергетичній компанії.