        Суспільство

        Учора NORAD підняв винищувачі F-16 для перехоплення російських літаків біля Аляски

        Сергій Бордовський
        25 Вересня 2025 16:43
        Військові літаки Північноамериканського командування аерокосмічної оборони / Фото: NORAD
        Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) повідомило, що 24 вересня виявило й відстежило чотири російські літаки в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Йшлося про два бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35.

        Для їх ідентифікації NORAD підняло у повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 і чотири літаки-заправники KC-135. Усі російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі та не порушували суверенний простір США чи Канади.

        У командуванні зазначили, що подібна активність Росії в зоні ідентифікації на Алясці відбувається регулярно й не розглядається як загроза. NORAD наголосив, що залишається готовим до різних варіантів реагування для захисту Північної Америки.

