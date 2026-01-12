Мобільні оператори за три місяці заблокували майже 60 тисяч спам-номерів

З 2 жовтня, відколи мобільних операторів зобовʼязали блокувати спам-дзвінки, в Україні вже заблокували 59 071 номер.

Про це повідомив Перший віцепремʼєр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив Федоров, за перші три місяці дії механізму кількість навʼязливих дзвінків помітно зменшилася. Йдеться про спам-виклики з рекламою товарів або послуг, які здійснюються без згоди користувачів. Блокування таких номерів, за словами міністра, допомагає краще захищати персональні дані та підвищує комфорт користування мобільним звʼязком.

У Мінцифри нагадали, що у разі отримання спам-дзвінка абоненти можуть звернутися до свого мобільного оператора через застосунок або контактні центри Vodafone, Kyivstar та lifecell. Оператор перевіряє номер за кількома критеріями, зокрема тривалістю дзвінків, наявністю зворотного звʼязку та кількістю скарг. У разі підтвердження порушень номер блокують.

Також скаргу на спам-дзвінки можна подати через сайт НКЕК. У Мінцифри наголошують, що робота із захисту українців від телефонного спаму триватиме.