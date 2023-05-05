Клінтон: Путін ще у 2011 казав, що не визнає цілісність України

Колишній президент США Білл Клінтон стверджує, що ще у 2011 році після розмови з Володимиром Путіним зрозумів, що напад Росії на Україну – це лише “питання часу”. Твердження Клінтона наводить Financial Times. Колишній президент виступив із ними у Нью-Йорку у публічній бесіді з головою інвестиційного фонду Carlyle Group. Йшлося, зокрема, про допомогу Україні.

За словами Клінтона, він розмовляв із Путіним про Україну 12 років тому під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Нинішній російський президент тоді обіймав посаду прем’єр-міністра.

“Путін у 2011 році, за три роки до анексії Криму, сказав мені, що він не згоден з домовленістю, яку я досяг з його попередником Борисом Єльциним”, – заявив Клінтон. Йдеться про підписаний у 1994 році Будапештський меморандум, в якому США, Росія та інші країни гарантують територіальну цілісність України в обмін на вивезення ядерної зброї з її території. “Він сказав – Я не згоден з цим, не підтримую це і не пов’язаний цим. – І в цей день я зрозумів, що (вторгнення в Україну) – лише питання часу” – заявив колишній президент США.