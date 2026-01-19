Масштабна пожежа в ТЦ в Пакистані: 21 загиблий, десятки зниклих безвісти

У пакистанському Карачі внаслідок масштабної пожежі в торгівельному центрі загинула щонайменше 21 людина. Понад 60 людей вважаються зниклими безвісти, рятувальні роботи тривають.

Про це пише Reuters.

Пожежа спалахнула пізно ввечері в суботу в торгівельному центрі Gul Plaza, розташованому в історичному центрі Карачі. Багатоповерховий комплекс, у якому працювали близько 1200 магазинів, займає площу, більшу за футбольне поле. Вогонь лютував понад добу, перш ніж його здебільшого вдалося загасити.

У понеділок пожежники почали діставати тіла з руїн та розчищати завали. Рятувальна операція ускладнюється нестійкою конструкцією будівлі та великою кількістю уламків. До другої половини дня більша частина споруди обвалилася, а рештки знесли кранами через загрозу подальшого руйнування.

За інформацією рятувальників, у пожежі загинула 21 людина, серед них — одна дитина. Раніше влада повідомляла про щонайменше 80 постраждалих, частину з яких уже виписали з лікарень. На тлі трагедії зростає обурення швидкістю реагування служб, уряд розпорядився провести розслідування причин пожежі.