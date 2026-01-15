Міжнародну хакерську групу викрили за участі України, США та Німеччини

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття транснаціонального хакерського угрупування в межах міжнародної кібератаки спільно з партнерами зі США та Німеччини.

За його словами, зловмисники заблокували системи щонайменше 11 американських корпорацій і вимагали викуп у криптовалюті за відновлення доступу. Наразі встановлена сума завданих збитків становить близько 1,5 мільйона доларів.

У складі угрупування налічувалося понад 20 осіб, семеро з яких перебували на території України. Кожен учасник виконував окрему роль — від зламу паролів і написання коду до ведення переговорів із жертвами та виведення коштів у готівку.

Один із фігурантів, за словами Кравченка, також причетний до іншого злочину — розповсюдження шкідливого програмного забезпечення BlackBasta, яке розслідують правоохоронні органи Німеччини.

Разом із комісарами кримінальної поліції ФРН українські правоохоронці провели обшуки у двох громадян України. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та грошові кошти.

Наразі триває аналіз вилучених матеріалів. Після його завершення буде ухвалено рішення щодо повідомлення про підозру. Генеральний прокурор наголосив, що кіберзлочини не мають кордонів, а відповідь на них буде трансконтинентальною, системною та невідворотною.