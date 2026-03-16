Контрафактні сигарети та обладнання на 30 млн грн: в Україні викрили підпільну фабрику

Правоохоронці викрили масштабні схеми виробництва та збуту контрафактних тютюнових виробів у Чернівецькій та Черкаській областях. Під час обшуків вилучили сотні тисяч пачок сигарет, обладнання та інше майно на десятки мільйонів гривень.

Як повідомили у БЕБ, у Чернівецькій області детективи викрили канал постачання та збуту контрафактних тютюнових виробів.

За даними слідства, незаконну діяльність організував місцевий житель, який залучив до схеми родичів і знайомих. Контрафактні сигарети продавали через торговельні точки та ринки, а також відправляли поштовими відправленнями в інші регіони України.

Для зберігання продукції фігурант використовував власне житло, де облаштував складські приміщення та замасковані сховища.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, під час обшуків правоохоронці вилучили 425 коробів сигарет — понад 212 тисяч пачок контрафактної продукції майже двох десятків торговельних марок. Орієнтовна ринкова вартість вилученого перевищує 30 млн грн.

Крім того, вилучено 140 літрів рідини з характерним запахом спирту, яку, за даними слідства, реалізовували без марок акцизного податку. Усі підакцизні товари направлено на експертизи.

Також детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували підпільне виробництво сигарет у промислових масштабах на Черкащині.

За даними слідства, семеро учасників групи — мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей — облаштували незаконну фабрику у складському приміщенні на околиці Умані. Там встановили промислове обладнання та налагодили повний цикл виготовлення сигарет відомих українських і європейських брендів.

Потужність виробництва становила близько 50 тисяч пачок сигарет на добу.

Під час обшуків вилучено лінію повного циклу для виробництва сигарет, майже 296 тисяч пачок сигарет, 95 мішків ферментованого тютюну, пакувальні матеріали, понад 36 тисяч доларів США, вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та майна становить близько 30 млн грн. Досудове розслідування триває.