Харків домовився з урядом про стале електропостачання для будинків без опалення

У районах Харкова, що залишилися без теплопостачання внаслідок нічної атаки, забезпечать стабільне електропостачання. Про це 3 лютого повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, відповідної домовленості досягнуто з урядом з огляду на значні руйнування критичної інфраструктури. Це дозволить мешканцям користуватися електричними опалювальними приладами. Крім того, АТ «Укрзалізниця» планує облаштувати пункт незламності на базі потяга, де люди зможуть перебувати в теплі.

Мер зазначив, що нинішні пошкодження є наймасштабнішими для критичної інфраструктури Харкова в цьому опалювальному сезоні. Водночас він наголосив, що місто вже має досвід подолання подібних криз і неодноразово відновлювало систему опалення у попередні роки.

Також Ігор Терехов нагадав, що в Харкові працює 101 пункт незламності. Окрім цього, в місті розгортають додаткові намети, де жителі можуть зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, а також зарядити мобільні пристрої.