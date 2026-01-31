Світло поступово повертають: у Харкові запрацювало метро, в Полтаві — тролейбуси

В Україні триває відновлення енергопостачання після масштабної аварії в енергосистемі. У низці регіонів уже повертають світло споживачам та відновлюють роботу громадського транспорту.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що станом на 14:00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновили енергопостачання для об’єктів критичної інфраструктури. Наступним етапом стане поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях електропостачання вже повертають людям.

За його словами, енергосистема працює цілісно, диспетчери Укренерго контролюють ситуацію. Водночас в Україні зберігається значний дефіцит потужності, через що в окремих регіонах продовжують діяти аварійні графіки відключень. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути людям світло та тепло.

Паралельно з відновленням енергопостачання в регіонах поступово нормалізується робота транспорту. У Харкові відновили рух поїздів усіма лініями метрополітену. У Полтаві також відновили рух тролейбусів.