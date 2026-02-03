Удар по поїзду на Харківщині: Зеленський відзначив орденом військового, який рятував пасажирів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення орденом «За мужність» сержанта 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислава Рожковського (Омар), який рятував людей після російського терористичного удару по пасажирському потягу в Харківській області.

Владислав Рожковський був одним із пасажирів потяга, який Росія атакувала ударними дронами 27 січня цього року. Разом із поїзною бригадою він одним із перших почав допомагати потерпілим евакуюватися з пошкоджених та охоплених вогнем вагонів і надавати першу медичну допомогу всім, хто цього потребував. Зокрема, воїн допоміг вийти з вагона жінці з немовлям, а також виніс її речі та речі інших пасажирів.

У потягу було більш ніж 200 людей, а у вагоні, куди влучив один із російських дронів, – 18 пасажирів. Через цю терористичну атаку п’ятеро людей загинули, ще двоє зазнали поранень, одна людина вважається зниклою безвісти.

Владислав Рожковський у війську з травня 2022 року, учасник операцій зі стримування ворога на Харківщині та Донеччині. Командир розрахунку FPV-дронів на оптоволокні. Під його керівництвом знищено велику кількість військової техніки ворога та окупантів у районах Курдюмівки, Кліщіївки, Полтавки, Андріївки, Русиного Яру.

Президент відзначив орденом «За мужність» також воєнкора Мар’яна Кушніра, який виніс дитину з охопленої вогнем квартири після російської атаки на Київщину.