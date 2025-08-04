Через недбалість посадовця ДП “Ліси України” у Карпатах було знищено 3400 дерев: сума збитків — майже 56 млн гривень

Перед судом постане посадовець філії ДП “Ліси України”, недбалість якого призвела до масштабної вирубки лісів в Українських Карпатах. Сума збитків складає понад 55,8 млн гривень.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

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За матеріалами слідства, з 2023 по 2024 роки на території Лазещинського лісництва, яке є філією “Ясінянське лісомисливське господарство” ДП “Ліси України”, було незаконно вирубано майже 3400 дерев різних порід. Загальна сума завданих довкіллю збитків становить майже 55,8 млн гривень, що підтверджено висновком експертизи.

Встановлено, що лісничий достеменно знав про масові незаконні вирубки на ділянці відповідальності, однак не вжив жодних заходів щодо їх припинення, а також не повідомив про виявлені факти керівництво чи правоохоронні органи.

Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом службової недбалості лісничого Лазещинського лісництва.