Продавав гуманітарні авто для ЗСУ: закарпатця підозрюють у схемі на 680 тисяч

Поліція Ужгорода викрила мешканця Закарпаття на незаконному продажу гуманітарного транспорту, який був призначений для Збройних сил України. Загальна сума реалізованих автомобілів становить 680 тисяч гривень.

Як повідомили в поліції Закарпатської області, у ході досудового розслідування слідчі Ужгородського районного управління поліції за оперативного супроводу СБУ встановили, що фігурант організував схему незаконного продажу автомобілів, отриманих благодійною організацією як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Чоловік працював у сфері ремонту та обслуговування транспортних засобів і достеменно знав про походження автомобілів та їх цільове призначення. Попри це він незаконно розпорядився гуманітарним транспортом і продав його третім особам з метою особистого збагачення.

Реклама

Реклама

Слідством встановлено, що загальна сума реалізованого гуманітарного транспорту становить 680 тисяч гривень. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України — продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі в умовах воєнного стану.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.