На аукціоні в Токіо за блакитного тунця заплатили рекордні $3,2 млн

Японський підприємець у сфері суші Кійосі Кімура встановив новий рекорд, заплативши 510,3 млн єн (близько $3,2 млн) за гігантського блакитного тунця на традиційному новорічному аукціоні в головному рибному ринку Токіо. Це найвища ціна з моменту початку збору порівняльних даних у 1999 році, повідомляє AFP.

Мережа суші-ресторанів Кімури, якого називають «королем тунця», придбала рибу вагою 243 кілограми, виловлену біля північного узбережжя Японії. Після аукціону бізнесмен зізнався, що розраховував на нижчу ціну, однак торги стрімко пішли вгору. За його словами, він сподівається, що «щасливий тунець» принесе людям енергію на початку року.

Попередній рекорд було встановлено у 2019 році, коли блакитного тунця вагою 278 кілограмів продали за 333,6 млн єн. Торік найвища ставка становила 207 млн єн за рибу вагою 276 кілограмів.

Реклама

Реклама

Невдовзі після аукціону тунця обробили та використали для приготування суші, які продавали приблизно по 500 єн за порцію. Відвідувачі ресторанів Кімури називали смак риби особливо насиченим і «щасливим».

Експерт міжнародної програми з рибальства Pew Charitable Trusts Дейв Гершман зазначив, що рекордна подія привернула увагу до позитивних змін у популяції тихоокеанського блакитного тунця, яка раніше перебувала на межі колапсу. За його словами, план відновлення, ухвалений у 2017 році, дає результати, а подальші рішення у 2026 році можуть забезпечити стабільне майбутнє для цього виду.

Під час пандемії COVID-19 ціни на новорічних аукціонах були значно нижчими через скорочення роботи ресторанів. Цьогорічні торги стали сигналом відновлення ринку та інтересу до престижного заходу.