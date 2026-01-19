На Волині викрили міжрегіональний канал збуту наркотиків під виглядом CBD

Волинські поліцейські викрили підпільне виробництво та збут наркотичних і психотропних речовин, які маскувалися під продукцію CBD. У межах масштабної операції правоохоронці провели понад сто обшуків у різних регіонах України.

Волинські поліцейські ліквідували міжрегіональний канал збуту наркотичних і психотропних речовин, які реалізовувалися під виглядом легальної CBD-продукції. Під час досудового розслідування встановлено, що злочинну схему організував 44-річний мешканець Волинської області.

За даними поліції, фігурант налагодив серійне виробництво продукції з вмістом екстракту канабісу та психотропної речовини тетрагідроканабінолу. Нарколабораторію він облаштував у власному домоволодінні, де проживав разом із дружиною та трьома неповнолітніми дітьми. Виготовлену продукцію маскували під дієтичні добавки CBD та збували через мережу магазинів і інтернет.

Реклама

Реклама

Пособники організатора займалися виготовленням нових видів продукції, фасуванням і відправленням товару до інших областей, а також пошуком додаткових каналів збуту. Слідством також задокументовано канал постачання сировини CBD з однієї з країн Європейського Союзу із залученням логістичних компаній.

Готову продукцію збували через 17 магазинів у Волинській області та 75 торгових точок по всій Україні. За даними правоохоронців, щомісячний дохід від діяльності угруповання перевищував 10 млн гривень.

Під виглядом дієтичних добавок: поліція накрила масштабну наркосхему у 21 регіоні / Фото: Нацполіція

14 січня поліцейські за силової підтримки спецпідрозділів провели понад сто обшуків у 21 регіоні України. У результаті вилучено понад 1 000 літрів висококонцентрованої CBD-олії з вмістом екстракту канабісу, десятки тисяч одиниць фасованої продукції з тетрагідроканабінолом, 70 кг псилоцибінових грибів, лабораторне обладнання, автомобілі, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони та документацію.

Орієнтовна вартість вилученої наркотичної продукції за цінами «чорного» ринку становить понад 430 млн гривень. Трьох учасників злочинної групи затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.