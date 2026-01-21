Митники викрили масштабний канал контрабанди психотропів з ЄС під виглядом солодощів

Львівські митники спільно з правоохоронцями ліквідували масштабний канал контрабанди психотропних речовин з країн Європейського Союзу, які ввозили в Україну під виглядом солодощів. Організатору та учасникам злочинної групи вже повідомили про підозру.
За повідомленням Державної митної служби України, працівники Львівської митниці разом з представниками Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Львівській області викрили злочинну організацію, що займалася контрабандним переміщенням психотропних речовин з ЄС в Україну та їх подальшим збутом.
Зазначається, що з червня 2025 року правоохоронці системно документували протиправну діяльність учасників угруповання та встановлювали всіх причетних до організації каналу контрабанди заборонених до обігу речовин.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та на об’єктах підприємницької діяльності правоохоронці виявили та вилучили понад 800 желейок, більше 500 цукерок і шоколадок, близько 300 картриджів та інгаляторів, 115 банок з екстрактом канабісу, зіп-пакети з псилоцибіновими грибами, а також психотропні речовини MDMA, LSD і кетамін. Крім того, вилучено засоби та інгредієнти для виготовлення такої «продукції», обладнання для фасування та інші речові докази.
Наразі організатору та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збуту наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.