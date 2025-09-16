Україна перекинула до Польщі свій єдиний Ан-70

Україна перекинула до Польщі свій єдиний літаючий військово-транспортний літак Ан-70. Про це повідомив моніторинговий ресурс Polish Military Radar.

За даними сервісу Flightradar24, який відстежує авіаперельоти в режимі реального часу, борт з номером 02 “синій” увійшов у польський повітряний простір вдень 15 вересня. Під час польоту над Україною транспондер був вимкнений і запрацював лише над Польщею.

Реклама

Реклама

Після початку повномасштабного вторгнення Росії дані про переміщення української військово-транспортної авіації не оприлюднюються з міркувань безпеки.

Ан-70 є унікальним літаком у своєму класі та перебуває на озброєнні України в єдиному екземплярі.

Його прийняли на службу у 2015 році. Пізніше “Антонов” провів роботи з модернізації, а після тривалої перерви він відновив польоти влітку 2021 року під час підготовки до демонстраційного вильоту на честь 30-ї річниці Незалежності.