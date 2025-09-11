Польща обмежила польоти вздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Польща запровадила обмеження на авіапольоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною після масованої атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня. Обмеження діятимуть до 9 грудня і стосуються як цивільних, так і безпілотних літальних апаратів, за винятком спецрейсів та військової авіації.

Про це повідомило Командування оперативного штабу Збройних сил Польщі.

Заборона стосується усіх польотів в зоні EP R129, за винятком військових літаків.

“На прохання Оперативного командувача Збройних Сил, з метою забезпечення державної безпеки, з 10 вересня 2025 року (22:00 UTC) до 9 грудня 2025 року (23:59 UTC) було запроваджено обмеження повітряного руху у східній частині Польщі у вигляді забороненої зони”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням PAŻP (Польське агентство керування повітряним рухом), обмеження набули чинності 10 вересня о 22:00 і діятимуть до 9 грудня о 23:59.

У зоні EP R129 повністю заборонено польоти цивільних безпілотників у будь-який час доби. Вдень, від сходу до заходу сонця, польоти заборонені загалом, за винятком:

пілотованих літальних апаратів, які подали план польоту, мають діючий транспондер (режими A/C або S), підтримують зв’язок із диспетчерськими службами;

військових літальних апаратів;

польотів за сигналами GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

літаків зі спеціальним статусом: HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Також допускаються польоти державної авіації, авіаційної швидкої допомоги та повітряні операції, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, стихійних лих, загроз для здоров’я та життя людей або тварин, а також охорони критичної інфраструктури.

Причиною запровадження обмежень стали порушення польського повітряного простору під час масованої атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня. За офіційними даними, польські та союзницькі радари зафіксували близько 19 ворожих дронів.