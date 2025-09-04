Прем’єр Іспанії не долетів до Парижа через проблеми з літаком – це вже третій подібний інцидент за тиждень у ЄС

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг дістатися Парижа на зустріч “коаліції охочих” через технічну несправність літака. Повітряне судно повернулося до Мадрида, а сам політик долучився до саміту онлайн, повідомляє EFE.

Іспанський уряд уточнив, що несправність виникла вже під час польоту. Деталі інциденту поки не розголошують.

Це вже третій випадок за тиждень, коли у європейських лідерів виникають проблеми з авіаперельотами.

31 серпня літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, мусив приземлитися в Болгарії, використовуючи паперові карти, через імовірне втручання російських систем, що глушать GPS.

А 3 вересня борт із президентом Литви Гітанасом Науседою не міг сісти у Вільнюсі через повідомлення про виявлення безпілотника поблизу аеропорту.