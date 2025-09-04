Сили оборони завдали удару по двох радіолокаційних комплексах в Ростовській області

Вночі Сили оборони України, ймовірно, уразили два важливі об’єкти у Ростовській області РФ — радіолокаційний комплекс РЛК-1 “Навигация Юга” та об’єкт на території колишньої бази ППО.

Інформація з NASA FIRMS вказує на наявність теплових сигнатур у цих локаціях, що може свідчити про пожежу, повідомляє Мілітарний.

РЛК-1 “Навигация Юга” є частиною інфраструктури філії “Аэронавигация Юга” в Ростові-на-Дону та виконує ключові завдання з організації повітряного руху на півдні Росії.

Зокрема, комплекс забезпечує виявлення та супровід повітряних суден, навігацію й координацію маршрутів, а також відповідає за радіотехнічне забезпечення польотів, авіаційний електрозв’язок і супутникову комунікацію.

Об’єкт має стратегічне значення для авіації РФ, адже є складовою централізованої системи управління повітряним рухом країни.

Колишня частина ППО (в/ч 65312) та військове містечко були базою 1244-го зенітно-ракетного полку, який у 1990-х роках був озброєний С-300ПС.

Ймовірно, росіяни вирішили відновити базу та використовувати її у війні проти України.

На території частини розташований радіолокаційний комплекс, схожий на РЛК-1, який, імовірно, виконує аналогічні завдання.