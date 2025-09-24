GPS-збій біля Калінінграда: літак міністерки оборони Іспанії зазнав перешкод під час польоту до Литви

Іспанський військовий борт із міністеркою оборони Маргаритою Роблес на борту зіткнувся з перешкодами сигналу GPS поблизу російського Калінінграда, коли прямував до Литви. Міноборони Іспанії підтвердило інцидент без додаткових деталей, ередає Reuters.

На борту, окрім Роблес, були родичі іспанських військових, задіяних у місії НАТО з повітряної поліції в Балтійському регіоні на кордоні з Росією та Білоруссю. Іспанський контингент Vilkas складається з восьми винищувачів Eurofighter, розгорнутих на авіабазі Шяуляй із 31 липня; минулого тижня вони вісім разів підіймалися для ідентифікації російських літаків над Балтійським морем. Іспанія заявила, що посилить свою присутність у регіоні після того, як цього місяця Польща збила дрони-порушники свого повітряного простору, однак деталей не навела.

Анонімне джерело в оборонному відомстві зазначило, що літак не був ціллю атаки, а такі збої на цьому маршруті — явище поширене. Завдяки шифрованій системі спроба заглушити сигнал не вплинула на політ; командир екіпажу додав, що подібні інциденти поблизу Калінінграда звичні як для цивільних, так і для військових бортів, а іспанський літак може орієнтуватися й за військовими супутниками.

Реклама

Реклама

Після приземлення на базі Шяуляй Роблес провела двосторонню зустріч із міністеркою оборони Литви Довіле Сакалієне. «Ми вважаємо принциповим право всіх нас вільно подорожувати та літати територією Європи без того, що пережили сьогодні вранці. Є реальна загроза. Ми зазнали цього втручання», — сказала Роблес. Сакалієне назвала інцидент ще одним свідченням того, що Росія є «сусідом, який не дотримується міжнародних правил і не зважає на можливу шкоду».

Раніше GPS системи зазнавали перешкод і в інших випадках: під час перельоту до Болгарії 31 серпня літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зазнав глушіння, яке болгарська влада пов’язала з втручанням Росії. Естонія та Фінляндія також звинувачували Москву в глушінні навігації, хоча Росія це заперечує. Фінська армія заявляла, що РФ використовує глушіння GPS у регіоні для захисту портів на Балтійському морі, військових об’єктів та інших стратегічних активів від атак українських дронів. Більшість сучасних літаків мають додаткові сенсори й джерела навігації, тож можуть виконувати політ навіть за умов перешкод.