Вшанування Джорджо Армані: сотні шанувальників вистояли в тиші чергу в Мілані

Сотні людей у суботу утворили мовчазну чергу в серці модного кварталу Мілана, щоб попрощатися з Джорджо Армані, найвідомішим італійським дизайнером, який помер цього тижня у віці 91 року, пише Reuters.

Його смерть викликала хвилю скорботи: відомі голлівудські зірки та звичайні люди віддали шану легендарному модельєру. За п’ять десятиліть кар’єри Армані створив бізнес-імперію від високої моди до предметів інтер’єру, а його ім’я стало синонімом стриманої елегантності.

«Все, що він робив у житті, він робив з пристрастю», — сказав П’єр Карло Бертольйо, який приїхав з Лоді до штаб-квартири Армані, де тіло модельєра буде виставлено для прощання до приватного похорону у понеділок. «Кожен сьогодні тут повинен засвідчити ту любов, яку отримав від нього».

Серед перших відвідувачів були Джон Елканн, представник відомої італійської родини Аньєллі, та його дружина Лавінія. Вони пройшли до «театру» Армані — великого виставкового залу у штаб-квартирі, де проходять покази мод і де встановлено дерев’яний гроб із композицією з білих квітів.

Серед ранніх відвідувачів також був мер Мілана Джузеппе Сала. Місто, куди Армані переїхав із родиною після Другої світової війни, проведе день громадянської скорботи у понеділок. «Мілан сповнений Армані «знаками», його неможливо забути», — зазначив Сала. «Найбільша спадщина для міста — це його віра в працю як засіб самореалізації».

Люди терпляче чекали під деревами, що оточують штаб-квартиру Армані, спроектовану японським архітектором Тадао Андо, поруч із музеєм Armani/Silos, відкритим у 2015 році на честь 40-річчя кар’єри дизайнера.

«Коли я виростав у Китаї, ім’я Армані означало «Італія»», — сказав Джона Лю, стоячи у натовпі в футболці Армані та тримаючи невеликий букет білих ромашок. «Він перетворив італійську елегантність на світову мову моди. Я зобов’язаний прийти сюди, щоб віддати йому шану».

В окремий вхід було організовано для працівників бренду. «Я одна з його співробітниць і щиро прив’язана до нього», — розповіла Алессандра Каччаво, витираючи сльози за темними окулярами. «Він завжди піклувався, щоб нам нічого не бракувало… він був надзвичайний, гостинний… ми завжди бачили його в офісах, і це багато значить, коли думаєш, ким він був».