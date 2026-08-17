        Суспільство

        ССО вибили війська РФ з Андріївки-Клевцового та взяли 30 полонених: відео

        Галина Шподарева
        17 Серпня 2026 19:02
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        Встановлення українського прапора в Андріївці-Клевцовому / Скриншот
        Встановлення українського прапора в Андріївці-Клевцовому / Скриншот

        Сили спеціальних операцій України звільнили населений пункт Андріївка-Клевцове Волноваського району Донецької області, який за радянських часів мав назву Іскра. Під час операції 30 російських військовослужбовців здалися в полон, а тих, хто продовжив чинити опір, ліквідували.

        Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

        На Олександрівському напрямку російські військові тривалий час намагалися захопити населений пункт малими групами. Вони поступово просочувалися в Андріївку-Клевцове та займали там позиції.

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        Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту.

        У ССО показали наземну фазу операції — просування спецпризначенців, витіснення російських військових із позицій та відновлення контролю над територією.

        У результаті 30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Андріївка-Клевцове знову перейшла під контроль України.


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