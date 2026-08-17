ССО вибили війська РФ з Андріївки-Клевцового та взяли 30 полонених: відео

Сили спеціальних операцій України звільнили населений пункт Андріївка-Клевцове Волноваського району Донецької області, який за радянських часів мав назву Іскра. Під час операції 30 російських військовослужбовців здалися в полон, а тих, хто продовжив чинити опір, ліквідували.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

На Олександрівському напрямку російські військові тривалий час намагалися захопити населений пункт малими групами. Вони поступово просочувалися в Андріївку-Клевцове та займали там позиції.

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Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту.

У ССО показали наземну фазу операції — просування спецпризначенців, витіснення російських військових із позицій та відновлення контролю над територією.

У результаті 30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Андріївка-Клевцове знову перейшла під контроль України.