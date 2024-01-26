“Законопроєкт про $60 мільярдів для України – мертвий”- спікер Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що його законодавчий орган не схвалить законопроєкт, який передбачає 60 млрд доларів на підтримку Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Hill

“Я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакету та кордону, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно буде мертвим після надходження до Палати представників”, – зазначив Джонсон у листі до своїх колег.

Цей лист з’явився після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників, а також республіканців у Палаті представників та Сенаті про те, що додатковий пакет, який зокрема передбачає допомогу Україні, не має майбутнього в Палаті представників, навіть якщо його схвалить Сенат.

Повідомлення Джонсона про те, що цей законопроєкт “мертвий” також повторив керівникам штабів республіканців у четвер лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.