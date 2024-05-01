Гендиректору “Київавтодору” оголосили підозру про розкрадання 10 млн гривень на ремонті доріг у Києві 

Правоохоронці оголосили підозру учасникам угруповання, яке розікрало 10 мільйонів гривень на ремонті доріг у столиці.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, Київська міська прокуратура.

“Серед спільників – генеральний директор комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та службові особи підрядних організацій”.

Як відомо, КК “Київавтодор” очолює Олександр Федоренко.

За даними слідства, що впродовж 2022-2023 років між комунальною корпорацією та рядом комерційних структур укладалися договори проведення капітального та поточного ремонтів автошляхів міста на загальну суму понад 185 млн грн.

З метою власного збагачення та розкрадання бюджетних коштів, фігуранти підписували акти виконаних робіт, у яких були зазначені недостовірні відомості, зазначають у поліції.

Зокрема, фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт, їхньої якості та вартості. До прикладу, всупереч вимогам тендерної документації змінили тип асфальтного покриття, що значно гірший за своїми якісними показниками, на деяких ділянках замість нових люків та зливових решіток встановили старі, які були раніше демонтовані.

На підставі офіційних документів на рахунки підрядних організацій перераховувалися кошти з бюджету. З метою виведення коштів проводили безтоварні операції, начебто вони купували якісь товари чи послуги, з підконтрольними підприємствами.

Згідно з результатами експертних досліджень, підрядники безпідставно отримали майже 10 млн грн, чим завдали збитків місцевому бюджету.

На підставі зібраної доказової бази за процесуального керівництва Київської міської прокуратури генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій поліцейські повідомили про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.