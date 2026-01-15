Кличко: замість координації дій з урядом Київ отримав безпідставні звинувачення

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що навколо питання підготовки столиці до зими поширюється багато маніпуляцій та відвертої неправди. За його словами, за день до руйнівної масованої атаки на Київ він мав зустріч із прем’єр-міністром України, під час якої поінформував про всі ризики та загрози для критичної інфраструктури міста.

Кличко зазначив, що під час зустрічі доповів, як Київ готувався до зими, та запропонував створити спільний штаб для реагування на можливу надзвичайну ситуацію і подолання її наслідків. Він додав, що був на зустрічі разом із Петром Пантелеєвим.

За словами мера, після цього 9 січня відбулася велика атака на столицю, однак координації спільних дій з урядом тоді не було. Лише напередодні було оголошено про створення штабу в масштабах країни, при цьому, як зазначив Кличко, Київ згадався у вигляді безпідставних звинувачень.

Реклама

Реклама

Мер наголосив, що вважає таку ситуацію неприпустимою, коли йдеться про безпеку, здоров’я і життя людей, та додав, що міська влада продовжує працювати і робити все можливе. Кличко також зазначив, що інформацію про підготовку Києва до зими міська влада публічно надавала влітку, восени та взимку, і вона доступна у відкритих джерелах.