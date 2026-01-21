У січні Київ тимчасово залишили близько 600 тисяч жителів, — Кличко

У січні з Києва, де проживає близько трьох мільйонів людей, виїхали приблизно 600 тисяч мешканців.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю виданню The Times.

За інформацією Кличка, протягом першого місяця 2026 року тимчасово вихали зі столиці близько 600 тисяч містян. За його словами, це сталося на тлі масованих російських атак і проблем із теплопостачанням у місті.

В інтерв’ю Times мер Києва також зазначив, що, на його думку, з боку президента було “нерозумно створювати політичний конфлікт усередині країни в той момент, коли Україні потрібна єдність”, відреагувавши таким чином на критику Володимира Зеленського рівня підготовки Києва до зими та обстрілів.

За даними МВС, у Києві станом на 20 січня було розгорнуто понад 1300 пунктів незламності, де можна зігрітися, зарядити телефон та отримати доступ до Інтернету. Також як пункти незламності діють торгівельні центри, заклади харчування, АЗС, зокрема і під час комендантської години (окрім розважальних закладів).

Додатково ДСНС розгорнули понад 90 наметів обігріву, які приймають громадян. Там працюють і психологи – підтримка зараз потрібна кожному.

Нагадаємо, 9 січня Кличко закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за межі міста після масштабного обстрілу, внаслідок якого без тепла залишилася половина багатоквартирних будинків столиці.

Станом на вечір 19 січня, за словами мера, тепло було відновлено майже в усіх постраждалих будинках, а без опалення залишалися 16 із близько 6 тисяч будинків.

У ніч проти 20 січня російські війська знову завдали ударів по Києву. Внаслідок цього без теплопостачання опинилися 5635 багатоповерхівок, майже 80% з яких – будинки, де тепло вже відновлювали після атаки 9 січня.

Як повідомляв Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 20 січня, увечері в Києві понад мільйон споживачів залишалися без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків.