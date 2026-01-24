Сибіга: Сьогодні Орбан діє навіть не як Міклош Хорті, а як поплічник Гітлера Ференц Салаші

Блокуючи членство України в ЄС, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виконує бажання Путіна. Водночас Орбан блокує відновлення миру в Європі та перетворює Угорщину на спільника кремлівського режиму.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у соцмережі X.

«Коли Віктор Орбан каже, що не дозволить Україні вступити до ЄС протягом наступних 100 років, він насправді не звертається до української держави. Перш за все, він каже це етнічним угорцям Закарпаття.

Це звучить як обмовка за Фрейдом, з посиланням на мирний договір, підписаний понад 100 років тому, який був трагічним для угорців (Тріанонський договір). Це верх вашого цинізму», – написав Сибіга, звертаючись до Орбана.

Міністр наголосив, що «хтось має сказати цю сувору правду. Віктор Орбан та його команда не дбають про добробут та безпеку угорців, які проживають в Україні.

Орбан просто хоче тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр та продовжувати відмивати гроші через різні іноземні схеми та фонди — щоб побудувати черговий футбольний стадіон чи новий приватний зоопарк із зебрами».

Водночас Сибіга наголосив, що «блокуючи вступ України до ЄС, Віктор Орбан чинить черговий злочин проти угорського народу та самої Угорщини».

Міністр підкреслив: «очевидно, що Європейський Союз — це зона миру», а «вступ України до ЄС наблизив би мир і гарантував би безпеку та процвітання для всієї Європи та для всієї угорської нації».

«Але цього не хоче Путін, – підкреслив Сибіга. – Він хоче, щоб війна продовжувалася. Блокуючи членство України в ЄС, Орбан виконує бажання Путіна. Водночас Орбан блокує відновлення миру в Європі та перетворює Угорщину на спільника кремлівського режиму.

Сьогодні Орбан діє навіть не як Міклош Хорті, а як поплічник Гітлера Ференц Салаші. Це урок Другої світової війни».

Очільник українського МЗС підкреслив, що «Угорщина не заслуговує на те, щоб знову опинитися на неправильному боці історії — як спільник нової форми нелюдської ідеології, представленої режимом Путіна».

Та водночас, звертаючися до Орбана, зауважив: «Що стосується виборів, вам не варто боятися України. Вам слід боятися угорського народу, який втомився від вашої брехні, вашої клептократії та вашої ненависті».