        Суспільство

        10-річна Софія Нарсесян представлятиме Україну на “Дитячому Євробаченні 2025” у Грузії

        Сергій Бордовський
        12 Жовтня 2025 20:23
        10-річна співачка з Києва Софія Нарсесян стала переможницею Національного відбору на “Дитяче Євробачення 2025” і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, який відбудеться 13 грудня у Грузії.

        Як повідомляє Суспільне Культура, за результатами голосування журі дало Софії 5 балів, а глядачі — 6, що забезпечило їй перше місце.

        Юна виконавиця відома своєю волонтерською діяльністю та участю у благодійних концертах. Її конкурсна пісня “Мотанка”, написана Світланою Тарабаровою, є своєрідним маніфестом від дітей України — закликом допомогти захистити їхні життя.

