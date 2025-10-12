10-річна Софія Нарсесян представлятиме Україну на “Дитячому Євробаченні 2025” у Грузії

10-річна співачка з Києва Софія Нарсесян стала переможницею Національного відбору на “Дитяче Євробачення 2025” і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, який відбудеться 13 грудня у Грузії.

Як повідомляє Суспільне Культура, за результатами голосування журі дало Софії 5 балів, а глядачі — 6, що забезпечило їй перше місце.

Юна виконавиця відома своєю волонтерською діяльністю та участю у благодійних концертах. Її конкурсна пісня “Мотанка”, написана Світланою Тарабаровою, є своєрідним маніфестом від дітей України — закликом допомогти захистити їхні життя.

