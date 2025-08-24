Ворог намагається обійти Сіверськ та вийти на Слов’янськ

Російські війська посилили штурмові дії на сході України, зокрема на Краматорському та Сіверському напрямках, застосовуючи бронетехніку, авіацію, дрони та роботизовані комплекси для підвозу боєприпасів.

Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише Армія Inform.

За його словами, уночі противник атакував із використанням трьох одиниць бронетехніки та близько 20 військових, однак усі вони були знищені українськими підрозділами разом із технікою.

На Краматорському напрямку ворог намагається застосовувати роботизовані комплекси для доставки боєприпасів і провізії, частину з них уже ліквідовано силами оборони. Водночас у Костянтинівці ситуація погіршується через відновлення активного застосування росіянами тактичної авіації. Останні удари по місту та навколишніх громадах призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Запорожець повідомив, що по операційній зоні було застосовано 37 керованих авіабомб і здійснено 14 авіавильотів. У більшості випадків від цих ударів постраждали цивільні, транспорт та люди, які намагалися евакуюватися.

На Сіверському напрямку кількість обстрілів зросла до 180 на добу. Російські війська намагаються охопити Сіверськ із півночі та створити загрозу Слов’янську.

Крім того, противник продовжує випробовувати різні тактики – від використання кількох танків і БМП із невеликою кількістю піхоти до масованих артилерійських і дронових ударів.

«Окупанти розраховували, що у День Незалежності ми послабимо оборону, але відпочинку не може бути – в цей день ми так само боронимо країну», – наголосив Дмитро Запорожець.