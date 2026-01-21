Євро встановило рекорд, долар подешевшав: курси НБУ на 21 січня

Національний банк України оприлюднив офіційні курси валют на середу, 21 січня. Долар дещо знизився, тоді як євро різко зріс і оновив свій історичний максимум.

Курси валют опубліковано на сайті НБУ.

На середу, 21 січня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,25 грн. Це на 1 копійку менше, ніж у вівторок, коли курс становив 43,26 грн. Водночас історичний максимум американської валюти було зафіксовано 19 січня на позначці 43,41 грн.

Курс євро, за даними НБУ, зріс до 50,72 грн. Порівняно з попереднім днем європейська валюта подорожчала на 42 копійки — з 50,30 грн. Таким чином, євро встановило новий історичний максимум, перевищивши попередній рекорд, зафіксований 13 січня на рівні 50,52 грн.