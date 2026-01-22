Норвегія посилила українську ППО ракетами для NASAMS

Норвегія передала Україні ракети протиповітряної оборони для забезпечення подальшої роботи систем NASAMS. Постачання відбулося на тлі ракетних і дронових атак Росії по українській енергетичній інфраструктурі, що тривають.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду.

Через те що Росія продовжує масовані ракетні удари по Україні, Норвегія передала Україні значну кількість ракет протиповітряної оборони, щоб норвезька система NASAMS могла й надалі забезпечувати захист.

22 січня міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік провів першу розмову із новим міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Протиповітряна оборона є пріоритетом норвезької військової підтримки України. На цивільну та військову допомогу Україні у 2026 році передбачено 85 мільярдів норвезьких крон. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі, яку вона веде.

“Українці майже щоночі зазнають ракетних і дронових атак. Наразі значні частини Києва залишаються без опалення, води чи електроенергії внаслідок російських атак. Минулого тижня я зустрічався з президентом Зеленським у Києві, і це саме той вид допомоги, який їм потрібен, щоб захиститися від цих атак”, — заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Системи ППО NASAMS були передані Україні кількома країнами, зокрема США, Канадою та Литвою, а також Норвегією. Система продемонструвала ефективність у перехопленні російських ракет. Як власник системи, Норвегія забезпечила постачання додаткових ракет для її використання в Україні.

“Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами Норвегія оперативно передала Україні ракети протиповітряної оборони на критично важливому етапі, щоб система NASAMS могла й надалі захищати українських громадян від смертоносних повітряних ударів”, — заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.