Норвегія заробила близько 255 млрд євро на війні в Україні — експерт

Норвегія отримала значні додаткові доходи через зростання попиту на газ і нафту після початку війни в Україні, підрахував інвестиційний директор Nordea Роберт Несс. За його оцінками, загальна сума надприбутків становить близько 3000 мільярдів норвезьких крон, що приблизно дорівнює 255 мільярдам євро, пише Stavanger Aftenblad.

У своїх розрахунках Несс описує «консервативний сценарій» оцінки додаткових доходів Норвегії від 2021 по 2025 роки. Як зазначає Stavanger Aftenblad, близько 80% додаткових доходів від газу та половина додаткових доходів від нафти пов’язані саме з війною в Україні.

Крім того, до загальної вартості додається зростання капіталізації Kongsberg-gruppen — компанії, у якій держава володіє половиною акцій.

За даними Неса:

У період 2016–2020 років доходи від експорту газу склали 926 млрд норвезьких крон, тоді як у період 2021–2025 років очікуються 3735 млрд норвезьких крон.

У той же період нафтові доходи зросли з 1131 млрд крон до 2414 млрд крон.

Найбільший норвезький енергетичний гравець — компанія Equinor — також відзначила суттєве зростання прибутків. Представник компанії Ола Мортен Аанестад підкреслив, що Equinor не може впливати на світові ціни на нафту й газ, але виконує свою місію як надійний постачальник енергії для Європи, забезпечуючи світло і тепло для споживачів у складні часи.