Україна отримає 200 млн доларів від Норвегії та бойлери від Італії

Через складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів Україна залучає посилену підтримку міжнародних партнерів. Робота ведеться в режимі надзвичайної ситуації для стабілізації енергосистеми та захисту від зимового терору РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністерство закордонних справ працює з партнерами над залученням додаткових внесків для посилення енергетики України. Цього тижня Україна отримала пакет допомоги від Норвегії на 200 мільйонів доларів, які спрямують на закупівлю газу та енергетичного обладнання.

Найближчим часом очікуються нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від партнерів, а також додаткові пакети для посилення протиповітряної оборони.

Крім того, Італія вже розпочала постачання промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 млн євро для допомоги найбільш постраждалим громадам.

МЗС разом із Міністерством енергетики ініціює проведення Енергетичного “Рамштайну”, під час якого очікують додаткові внески. Також триває постійна координація з Європейським енергетичною спільнотою щодо наповнення Фонду підтримки енергетики України та закупівель обладнання.