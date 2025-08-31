Норвегія замовила у Великої Британії військових кораблів на суму £10 млрд

Велика Британія виграла у міжнародних конкурентів контракт на постачання військових кораблів Норвегії, що стало найбільшим експортним замовленням британської оборонної промисловості. Угода укладена на тлі поглиблення оборонного співробітництва між Лондоном і Осло через зростання російської агресії в Арктиці та північній частині Атлантики, пише Financial Times.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, контракт, який принесе економіці країни £10 млрд, передбачає постачання щонайменше п’яти фрегатів Type-26, які переважно будуть збудовані в Глазго компанією BAE Systems. Перші поставки очікуються у 2030 році.

На контракт також претендували США, Франція та Німеччина, проте прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що «стратегічне партнерство» з Великою Британією було «правильним рішенням». Воно «посилить наші та НАТО здатності патрулювати й захищати морські райони на Півночі», додав він.

Згідно з угодою, Велика Британія та Норвегія спільно експлуатуватимуть «об’єднаний флот» із 13 протичовнових фрегатів, здатних виявляти, класифікувати, відстежувати та нейтралізувати ворожі підводні човни.

Посилення здатності Європи протидіяти діяльності російських підводних човнів у північній Атлантиці та Арктиці є ключовим пріоритетом для адміністрації президента США Дональда Трампа, який прагне, щоб союзники по НАТО зміцнювали регіональну оборону.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що з Норвегією країни «тренуватимуться, діятимуть, стримуватимуть і, якщо потрібно, — будуть воювати разом». Фрегати допоможуть «полювати на російські підводні човни» та «захищати критичну інфраструктуру».

Прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер у розмові з Стьоре підкреслив, що угода забезпечить «безпрецедентну сумісність» сил Норвегії та Великої Британії і передбачає укладення нового оборонного договору між країнами.

Минулого тижня британські, норвезькі та американські сили, включно з літаками Poseidon для боротьби з підводними човнами, діяли в північній Атлантиці в операції з відстеження принаймні одного російського підводного човна. Міністерство оборони підтвердило, що це була саме операція, а не навчання.

Країни також співпрацюють у захисті критичної інфраструктури Північного моря — газопроводів, електромереж та дата-кабелів — від гібридних атак, що стало актуально після вторгнення Росії в Україну.

Контракт на постачання кораблів є найбільшим експортним замовленням Великої Британії за всю історію. Очікується, що він підтримає 4 тисячі робочих місць у Великій Британії, понад половина з яких у Шотландії на верфях BAE Systems у Глазго.

Генеральний директор BAE Чарльз Вудберн назвав угоду підтвердженням «довіри Норвегії до здатності британської промисловості виконувати замовлення». Міністерство оборони очікує, що контракт підтримає роботу 432 компаній у Великій Британії, а Норвегія повідомила про «попередню угоду», за якою Велика Британія гарантує промислову співпрацю з норвезькою промисловістю на суму, еквівалентну вартості закупівлі.