Франція поставила Україні дрони з дальністю польоту до 500 км

Французька компанія EOS Technologie поставила Україні невелику кількість ударних дронів Rodeur 330, які мають дальність польоту до 500 км і можуть залишатися в повітрі п’ять годин.

Про це повідомляє агентство France Presse, яке цитує France 24.

Глава компанії Жан-Марк Зуліані заявив, що для західних виробників надання Україні безпілотників є можливістю випробувати їх в польових умовах. За його словами, українці в ході війни «здобули унікальний у світі досвід».

Як заявляє компанія-виробник, Rodeur 330 збирається двома операторами менш ніж за 10 хвилин і може перебувати в повітрі до п’яти годин. Його швидкість до 120 км/год, він здатний підніматися на висоту до 5 тисяч метрів, зазначає українське видання NV.

За словами Зуліані, дрони можна застосовувати як в якості ударних, так і в ході розвідувальних операцій. Як він висловився, Європа могла б використовувати їх «в якості щита», а Україна — «в якості меча».

Влада України раніше заявляла, що в країні вже розроблені і виробляються дрони з набагато більшою дальністю польоту, ніж 500 кілометрів. Вони використовувалися в тому числі для ударів вглиб російської території. Водночас серед отриманої від західних союзників зброї безпілотники Rodeur 330 — одні з найдалекобійніших. Зокрема, дальність ракет ATACMS і Storm Shadow, отриманих Україною раніше, менше ніж 500 кілометрів.