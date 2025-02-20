Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають 11-ту річницю Дня пам’яті Героїв Небесної сотні. Цей день встановлено указом Президента від 11 лютого 2015 року для вшанування подвигу учасників Революції гідності.

Саме 18–20 лютого 2014 року відбулося найбільше загострення протистояння між протестувальниками та режимом Януковича. Тоді загинули 78 людей, а після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 активістів.

105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Сьогоднішній день — це не лише день пам’яті, але й день гордості за наш народ, який обрав шлях гідності та свободи.