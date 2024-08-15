Командирам Львівського, Харківського та Севастопольського “Беркуту” повідомлено про нові підозри

Командирам підрозділів міліції особливого призначення “Беркут” у Львівській, Харківській областях та міста Севастополя, а також помічнику начальника штабу Львівського “Беркута” повідомлено про підозри.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, нові підозри оголосили у справі про розгін мітингувальників в ніч на 19 лютого 2014 року.

За даними слідства, у ніч на 19 лютого 2014 року співробітники “Беркуту” оточили Майдан зі сторони Європейської площі й вулиці Інститутської та штурмували учасників зібрань.

Вони застосовували спеціальну техніку – БТРи, водомети “Торнадо”, військові прожектори. Також використовували вогнепальну зброю Форт-500 з набоями зі свинцевої картечі та гранати, завезені із Росії.

Слідство встановило, що в ту ніч силовики вбили 12 мітингувальників і поранили ще 139 учасників акцій протесту.

Колишнім “беркутівцям” інкримінують:

перешкоджання проведенню мітингів;

перевищення влади та службових повноважень;

завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень;

організацію умисних вбивств і закінчених замахів на умисні вбивства.

Помічнику начальника штабу Львівського “Беркута” додатково інкримінують пособництво у вчиненні цих злочинів.