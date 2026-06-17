Справу про узурпацію влади та злочини проти Майдану завершено: серед обвинувачених Янукович та 16 ексчиновників

Прокурори Офісу Генерального прокурора та слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Їх підозрюють у створенні та діяльності злочинної організації, яка була спрямована на незаконне захоплення та утримання державної влади.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про кримінальне провадження щодо членів злочинної організації, яку у 2010–2014 роках створив і очолив колишній президент України Віктор Янукович.

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Слідство встановило, що після вступу на посаду Янукович почав використовувати президентські повноваження для встановлення особистого контролю над державним апаратом. До організації були залучені особи з його оточення, які отримали ключові посади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, правоохоронних органах, прокуратурі, СБУ, Збройних силах, судовій системі та інших державних структурах.

За даними слідства, учасники організації створювали видимість законної діяльності, але фактично діяли в інтересах колишнього президента та інших учасників групи.

Окремий блок розслідування стосується подій Революції Гідності.

“У листопаді 2013 року, після відмови від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, масові мирні зібрання громадян були сприйняті керівництвом цієї організації як загроза подальшому утриманню влади. Віктор Янукович як керівник злочинної організації ухвалив рішення застосувати правоохоронні органи та Збройні Сили України для силової протидії протестувальникам у центрі Києва”, — йдеться в повідомленні.

Організацію цих дій, за даними слідства, було доручено керівникам МВС, СБУ, Міністерства оборони, Генеральної прокуратури та іншим учасникам організації. Наслідком стали незаконне перешкоджання мирним зібранням, силові розгони протестувальників та події 18–20 лютого 2014 року на Майдані.

З 21 листопада 2013 року до 20 лютого 2014 року внаслідок дій членів організації загинули 70 цивільних, понад 1200 протестувальників дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

До кримінальної відповідальності у справі притягуються 17 колишніх керівників державних органів, серед яких Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр України, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ та його заступник, голова СБУ та його перший заступник, міністр оборони, начальник Генерального штабу, командувач внутрішніх військ МВС, керівництво столичної міліції та командир київського спецпідрозділу “Беркут”.

“За ініціативи сторони обвинувачення їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Оскільки підозрювані переховуються на території російської федерації або на тимчасово окупованих територіях України, досудове розслідування щодо них здійснювалося за спеціальною процедурою in absentia”, — зазначив Кравченко.