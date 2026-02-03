Від 7 до 40 тисяч доларів за втечу з військової частини: на Дніпровщині викрили схему пособництва у дезертирстві

Правоохоронці Дніпропетровської області затримали дев’ятьох підозрюваних в організації дезертирства військовослужбовців за гроші. Серед фігурантів — учасники злочинної групи та двоє військових, які скористалися їхніми послугами.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Східного регіону.

За даними слідства, група осіб за суму 7 до 40 тисяч доларів здійснювала пособництво у дезертирстві військовослужбовців. Фігуранти організовували вивезення військовослужбовців із території військових формувань та сприяли їм в незаконному перетині кордону.

Зафіксовано понад п’ять епізодів вивезення військовослужбовців із частин, дислокованих у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.

“Організатор групи отримував грошові кошти від військовослужбовців, розробляв злочинний план, координував дії та надавав поради щодо дезертирства. Інші співучасники злочинів забезпечували перевезення військовослужбовців автомобілем, сприяли їх переховуванню та вивезенню з частин”, – розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків виявили 80 000 гривень, банківські картки, два автомобілі, списки та фотокартки військовослужбовців.

Дев’ятьом затриманим – сімом членам злочинної групи та двом військовим – повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України.