Стали відомі перші подробиці про оновлення iOS 27

Apple готує масштабне оновлення iOS 27, у якому зробить ставку на продуктивність, стабільність і розвиток штучного інтелекту. Водночас система отримає низку нових функцій для iPhone.

Apple планує представити першу бета-версію iOS 27 у червні 2026 року під час конференції WWDC, а фінальний реліз для користувачів сумісних iPhone очікується у вересні. Про це повідомляє MacRumors із посиланням на наявні витоки та прогнози аналітиків.

За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, iOS 27 буде схожою за філософією на Mac OS X Snow Leopard — оновлення, яке свого часу зосереджувалося насамперед на якості, стабільності та внутрішній продуктивності системи. Водночас Apple готує і низку нових можливостей, значна частина яких буде пов’язана з платформою Apple Intelligence.

Очікується подальший розвиток голосового асистента Siri. Після більш персоналізованої версії, яку мають запустити в iOS 26.4, у iOS 27 Siri отримає оновлений дизайн, зможе робити проактивні підказки та запам’ятовувати попередні розмови з користувачем.

Також повідомляється про нові функції на основі штучного інтелекту, зокрема AI-календар, а також сервіс Apple Health+ із віртуальним AI-тренером, який надаватиме рекомендації щодо харчування та здоров’я. Частину можливостей Apple Intelligence, за чутками, допомагатиме реалізовувати модель Google Gemini.

Ще однією новинкою може стати підтримка супутникового 5G-інтернету. За попередніми даними, ця функція може бути доступною лише для iPhone 18 Pro. Крім того, Apple нібито працює над можливістю користуватися Apple Maps через супутник та надсилати і отримувати фотографії в Messages без стільникового зв’язку.

Очікується, що впродовж найближчих місяців з’являться нові подробиці та витоки щодо iOS 27, які уточнять перелік функцій і підтримуваних пристроїв.