В Одесі лікарі ВЛК масово оформлювали “липові” довідки для ухилення від служби

ДБР викрило лікарів військово-лікарської комісії Приморського РТЦК та СП Одеси, які масово видавали фіктивні висновки без фактичної присутності призовників. Чотирьом членам ВЛК повідомлено про підозру.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, лікарі військово-лікарської комісії Приморського РТЦК та СП діяли у змові з учасниками масштабної корупційної схеми, викритої ДБР раніше.

Оборудку організував місцевий житель, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тис. доларів. Обмін документами та грошима здійснювали через поштові відправлення. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду. Слідство встановило нові епізоди.

“Медики оформлювали “липові” висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності. Один лікар міг ставити підпис у висновку, як за себе, так і за інших членів комісії. Втім такі “довідки” давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби”, – розповіли в ДБР.

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.